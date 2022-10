Telecamera WiFi da interno al 40% in MENO più COUPON

Grazie a questa offerta di Amazon che ho voluto segnalarti puoi mettere in casa tua una telecamera di sicurezza a un prezzo decisamente esiguo. Oltre al 40% di sconto potrai anche applicare il coupon di 2€. Metti subito nel tuo carrello la telecamera WiFi Blurams a soli 27,98 euro, invece che 49,99 euro.

Vivi le tue giornate in completa serenità sapendo che è tutto sotto controllo e monitorato. Guarda quello che sta succedendo in casa tua e comunica con chi è all’interno. Semplice installazione e ancor più semplice utilizzo. Ottima risoluzione sia di giorno che di notte.

Non farti sfuggire questa opportunità incredibile. Ora puoi avere uno sconto veramente vantaggioso, ma non durerà all’infinito. Per cui vai ora su Amazon e acquista la telecamera WiFi Blurams a soli 27,98 euro. Se ordini ora potrai riceverla in pochi giorni comodamente a casa tua senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

Telecamera WiFi Blurams: sensore di movimento a 360 gradi

La telecamera WiFi Blurams ha un sensore di movimento che attiva subito una notifica sul tuo smartphone appena rileva un’attività anomala. Ruota a 360° così garantisce una panoramica completa di tutta la stanza dov’è posizionata. Ha una risoluzione 2K per una visione delle immagini eccellente.

Grazie all’app, scaricabile gratuitamente sia per iOS che per Android, potrai visualizzare in tempo reale ciò che sta succedendo in casa tua, anche da remoto. Inoltre possiede un audio bidirezionale con microfono e altoparlante, così avrai la possibilità di comunicare con chi sta all’interno della stanza.

Vivi sereno e controlla tutto in ogni momento. Con una piccola spesa oggi puoi letteralmente svoltare. Fai alla svelta però perché uno sconto così importante durerà poco. Metti subito nel tuo carrello la telecamera WiFi Blurams a soli 27,98 euro, invece che 49,9 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.