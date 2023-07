Telecamera WiFi da interno 360° a soli 24€ su eBay

Grazie a eBay oggi stesso puoi mettere in sicurezza la tua casa con soli 24,99 euro. Infatti è disponibile, con quantità limitata, la Telecamera WiFi Tenda CP3 a questo prezzo formidabile. Mettila subito nel carrello. Da interno, garantisce il massimo controllo anche da remoto, inviandoti alert in tempo reale in caso di problemi. La posizioni dove vuoi grazie ai comandi direzionali a 360 gradi.

Con eBay la consegna gratuita è inclusa nell’offerta. Addirittura viene spedita in pochissimi giorni dal tuo acquisto. Ma cosa ha di così particolare questo dispositivo intelligente? Prima di tutto il prezzo è estremamente conveniente. Difatti, con meno di 30 euro ottieni il massimo della sicurezza a casa tua anche quando tu non ci sei. Inoltre, le sue caratteristiche avanzate sono davvero molto interessanti.

Telecamera WiFi Tenda CP3 da interno: la sicurezza oggi è per tutti

Con soli 24,99 euro anche tu puoi mettere in sicurezza una o più stanze della casa con la Telecamera WiFi Tenda CP3 da interno. Tieni sotto controllo tutto grazie a una visualizzazione orizzontale di 360 gradi e verticale fino a 95 gradi sopra e sotto. Nessuna zona rimarrà cieca. Grazie alla sua app multidispositivo, facile da installare e intuitiva da utilizzare, puoi vedere ogni angolo della stanza da remoto.

Dotata di algoritmi basati sull’Intelligenza Artificiale, Tenda CP3 è in grado di rilevare all’istante una figura umana e altri movimenti sospetti. Rilevando in modo accurato ogni movimento, acquisisce automaticamente l’immagine sospetta e con un alert ti verrà inviata sul tuo smartphone in tempo reale. Al momento dell’attivazione hai 90 giorni di cloud gratuito e puoi anche inserire una MicroSD fino a 128GB, lo slot è nascosto sotto l’obiettivo della telecamera così che non possa essere violato. Acquistala subito a soli 24,99 euro.

