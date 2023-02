Telecamera WiFi esterno: 2K e visione notturna per vedere TUTTO (-41%)

Metti casa in sicurezza a prezzo irrisorio. Non chiamare specialisti ma fai tutto da te grazie a questa telecamera WiFi da esterno 2K di COCOCAM. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, è di una qualità senza limiti.

Grazie all’offerta in corso su Amazon, hai un affare sotto gli occhi. Collegati immediatamente per approfittare del 41% di sconto che ti fa completare l’acquisto con soli 29€.

Ricordati che con l’abbonamento Prime, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Telecamera WiFi da esterno: non farne mai a meno

La monti in quattro e quattr’otto e lei è pronta a farti avere una visione perfetta dei tuoi spazi esterni. Progettata appositamente, questa telecamera WiFi è geniale perché non ti fa mancare niente e ti permette di stare tranquillo anche quando sei lontano da casa.

In modo particolare, grazie alla sua protezione, resiste ad acqua e intemperie varie per non doverti preoccupare in caso di pioggia. Conta che né il sole né la neve possono scalfirla.

Dalla sua ha tanto, a partire della lente che non te ne fa mancare una grazie alla risoluzione 2K e alle tecnologie che ha inglobate. Infatti hai a portata di mano la visione notturna, il sensore di movimento e l’audio bidirezionale.

Non finisce qua, perché questa telecamera è anche in grado di roteare su sé stessa per coprire ancora più spazio con la sua visione. La controlli con l’applicazione sul tuo smartphone e via: non hai più problemi.

Ti faccio sapere, infine, che puoi inserire al suo interno una scheda MicroSD per archiviare i filmati.

Cosa stai aspettando? Collegati all’istante su Amazon dove puoi acquistare la tua telecamera WiFi 2K di COCOCAM a soli 29€ grazie allo sconto che supera il 40%.

Basta avere un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account per ottenere spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.