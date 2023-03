Telecamera WiFi con VISTA PANORAMICA a 360 gradi: oggi è tua a meno di 30€ (-42%)

La sicurezza della propria casa è di vitale importanza, e sempre più persone si rivolgono alle telecamere di sicurezza smart per garantire la protezione della propria abitazione. Tuttavia, spesso queste telecamere sono costose e non accessibili a tutti. Fortunatamente, oggi è possibile avere una telecamera di sicurezza di alta qualità ad un prezzo davvero conveniente grazie alla NETVUE. La NETVUE è una telecamera di sicurezza Wi-Fi a 360 gradi che può essere tua a soli 28,99€ grazie ad un forte sconto su Amazon.

Non solo è accessibile dal punto di vista economico, ma offre anche numerose funzionalità che la rendono una scelta intelligente per la sicurezza della tua casa. Una delle caratteristiche principali della NETVUE è la sua capacità di rilevare il movimento e inviare notifiche in tempo reale al tuo telefono. Quando viene rilevato un movimento, la telecamera cattura il momento in tre immagini o video e ti avvisa immediatamente tramite notifica.

Ciò significa che potrai rimanere tranquillo e sicuro sapendo che la NETVUE sta costantemente monitorando la tua casa. Inoltre, la NETVUE offre una vista panoramica a 360 gradi grazie alla sua rotazione orizzontale di 355° e verticale di 110°. Questa funzionalità consente di avere una vista completa dell’ambiente circostante e di identificare qualsiasi movimento sospetto. La telecamera fornisce immagini nitide e fluide, supportando anche lo zoom digitale 8X. La NETVUE non solo ti consente di vedere cosa sta accadendo nella tua casa, ma anche di ascoltare e parlare con chiunque si trovi nell’area circostante. Grazie al suo microfono integrato e all’altoparlante ad alta potenza, potrai comunicare in modo chiaro e preciso. Inoltre, la NETVUE supporta anche la condivisione del video con la tua famiglia e i tuoi amici, per garantire che la sicurezza della tua casa sia una preoccupazione condivisa.

Tutto questo oggi può essere tuo a meno di 30€: stiamo parlando di uno dei migliori prezzi su Amazon per un prodotto di videosorveglianza estremamente sofisticato. A maggior ragione, noi ti suggeriamo vivacemente di non farti scappare questa generosa offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.