Telecamera Wi-Fi Tapo C420 in super offerta: l'IA rileva le minacce in tempo reale

La telecamera WiFi esterna TP-Link Tapo C420 offre una risoluzione 2K QHD, con 1,7 volte più pixel rispetto a una telecamera 1080p, garantendo video e foto più nitide e dettagliate. Attualmente è in offerta su Amazon a solamente 83€, grazie ad un piccolo sconto sul suo normale prezzo di listino. Dotata di diverse funzionalità avanzate di fascia premium, questa videocamera è perfetta per mettere in piena sicurezza la tua casa.

Questa telecamera è equipaggiata con una batteria a lunghissima durata: offre fino a 180 giorni di autonomia con una sola ricarica. La visione notturna a colori è possibile grazie al sensore Starlight, che consente di rivelare dettagli e colori ad alta fedeltà durante la notte.

La telecamera è dotata di rilevamento e notifica Smart AI, che utilizza l’intelligenza artificiale per identificare persone, animali domestici e automobili, avvisando gli utenti in caso di necessità.

Inoltre, grazie al posizionamento senza fili, puoi posizionare la telecamera praticamente ovunque all’interno o all’esterno, rendendola estremamente flessibile e adattabile alle tue esigenze di sorveglianza.

La telecamera dispone di un allarme luminoso e sonoro che si attiva quando viene rilevato un movimento, garantendo un ulteriore livello di sicurezza e deterrenza contro intrusioni indesiderate. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistala oggi risparmiando!

