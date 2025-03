Telecamera Wi-Fi per la sicurezza della tua casa: lo sconto imperdibile

Se stai cercando una telecamera di sorveglianza da interno che sia affidabile e intelligente, la EZVIV C6N è un’ottima scelta. Grazie alla sua risoluzione da 1080p, alla rotazione a 360° e alle sue funzioni avanzate come il tracciamento di movimento e la visione notturna, questa videocamera ti offre un controllo davvero ottimale sulla tua casa.

Una delle caratteristiche principali di questo dispositivo è la sua capacità di ruotare orizzontalmente e verticalmente, coprendo l’intera stanza in cui l’avrai sistemata senza lasciare angoli ciechi. Inoltre grazie alla sua funzione di tracciamento intelligente sarà in grado di seguire automaticamente qualsiasi movimento rilevato, inviandoti notifiche in tempo reale sull’app dedicata.

Con la sua risoluzione di 1080p questa telecamera ti garantisce immagini chiare e dettagliate, sia di giorno che di notte. La visione notturna a infrarossi ti permette di monitorare l’ambiente anche in condizioni di buio totale, e con una portata fino a 10 metri.

Grazie all’audio bi-direzionale potrai non solo ascoltare ciò che accade nella tua stanza, ma anche parlare direttamente attraverso l’apparecchio. Questa funzione è utile se desideri comunicare con i familiari, i bambini o persino i tuoi animali domestici mentre sei fuori casa.

La telecamera funziona con l’assistente vocale Alexa, permettendoti di controllarla con dei semplici comandi vocali. Inoltre offre diverse opzioni di archiviazione: puoi salvare i video su scheda microSD fino a 256GB o nel cloud EZVIV per una maggiore sicurezza.

Senza dubbio questa videocamera è un prodotto intelligente, versatile, facile da usare e che ti consentirà di applicare un’ulteriore garanzia di sicurezza alla tua abitazione. Non fartela scappare al costo straordinario di 21,99 euro grazie al 27% di sconto e acquistala immediatamente!