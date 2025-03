Telecamera Wi-Fi a lunga durata e con rilevamento intelligente: l'offerta da non perdere

Se sei in cerca di un sistema di videosorveglianza wireless affidabile e di facile installazione, la Baseus Security Telecamera Wi-Fi per esterni è la soluzione ideale per te.

La sua risoluzione HD 2K ti consentirà infatti di godere di un ampio angolo di visione (di ben 145°). Inoltre la sua batteria a lunga durata garantisce sicurezza e tranquillità per la tua abitazione.

Questa videocamera è in grado di offrirti immagini nitide e dettagliate grazie alla sua risoluzione da 2K. La visione notturna a infrarossi invece ti assicurerà di ottenere riprese nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, mantenendo sotto controllo la tua casa 24 ore su 24.

Questa telecamera è senza fili, ed è dotata di una batteria ricaricabile con autonomia fino a 210 giorni. In questo modo potrai posizionarla ovunque tu voglia senza preoccuparti di capi o prese elettriche. La sua installazione è estremamente semplice e immediata, e ti tornerà utile per il giardino, l’ingresso o il terrazzo della tua casa.

Si tratta di un dispositivo dotato di rilevamento umano intelligente, funzionalità utile per evitare falsi allarmi (causati ad esempio da animali o oggetti in movimento). Inoltre quando rileverà una presenza sospetta ti invierà immediatamente una notifica sullo smartphone, permettendoti di intervenire tempestivamente.

Grazie alla sua certificazione IP67 questa telecamera è resistente alla pioggia e agli agenti esterni. Le registrazioni effettuate possono essere salvate su scheda microSD e archiviate su cloud opzionali, in questo modo potrai avere accesso ai tuoi video in qualsiasi momento.

Se sei alla ricerca di una videocamera di sorveglianza compatta, facile da utilizzare ma estremamente affidabile e ricca di funzionalità, non lasciarti sfuggire la possibilità di portare oggi stesso a casa tua la Baseus Security Telecamera Wi-Fi con un coupon di sconto dall’ammontare di ben 60 euro!