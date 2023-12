Telecamera interno con risoluzione 2K per una visione senza dubbi (-21%)

Questa telecamera interno è perfetta se vuoi tenere sotto controllo casa e non spendere un accidente. Pensa che non ce n’è proprio bisogno visto che hai tutto a portata di mano senza scendere a compromessi con la qualità. La installo in autonomia, ci metti giusto un paio di minuti ed hai tutto a portata di mano.

Collegati subito su Amazon dove ora la trovi in offerta con il 21% di sconto. Prezzo ridotto e affare a tua disposizione, dopotutto con soli 23,74€ completi l'acquisto.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera interno con risoluzione 2K e tanto altro

Piccola, semplice e con tutto al posto giusto. Questa splendida telecamera da interno è il tuo asso nella manica per una casa sempre al sicuro e connessa. Ti basta installarla ovunque tu voglia e una volta che la colleghi all’app sul tuo smartphone non ci sono dubbi: anche a chilometri e chilometri di distanza hai tutto sotto controllo.

Monta un bel obiettivo 2K che non conosce dettagli poco nitidi. La visione ha una risoluzione così avanzata che ti sembrerà di star guardando un film o un reality show con la differenza che la casa inquadrata sarà proprio la tua.

Al suo interno non mancano le tecnologie più avanzate come la visione notturna, il rilevatore di movimento e l’audio bidirezionale così da sapere anche se qualcuno si intrufola senza il tuo permesso all’istante.

Ti dirò, non manca neanche la compatibilità con gli assistenti vocali come Amazon Alexa così da poterla anche connettere al tuo ambiente smart.

Cosa aspetti? Collegati immediatamente su Amazon e acquista al volo la tua telecamera da interno 2K a soli 23€ con un click.

