Telecamera esterno smart e compatta: SENZA FILI è brillante

Una telecamera da esterni ti aspetti debba costare tanto e beh, hai ragione. Però Amazon ti regge sempre il gioco quindi se fai presto, hai l'opportunità di rendere tuo un modello unico a prezzo ridotto. Sai quanto? Appena 53,99€ con un risparmio che supera i venti euro e non lascia spazio ai ripensamenti.

Un'occasione davvero unica non tanto per il prezzo in sé, ma perché questo prodotto è senza fili e ne sa una più del diavolo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Telecamera da esterno: da utilizzare è una favola

Definirla intelligente è dire poco viste tutte le tecnologie che integra al suo interno. A te basta montarla dove più ti serve e da lì in poi, ci pensa lei. Pensa un po', non devi neanche fare buchi o passare la corrente dal momento che ha una batteria integrata per 180 giorni consecutivi ti supporta a pieno. Una volta scarica la ricarichi come un semplice smartphone e via di nuovo di sei mesi di autonomia.

La lente Full HD non fa sconti a nessuno: vedrai tutto e tutti senza farti problemi per pioggia, vento, sole, neve, ghiaccio. Tanto è completamente impermeabile il tuo nuovo gioiellino, non ha paura di nulla.

Per essere ancora più funzionale non mancano le funzioni come:

visione notturna con vista a lungo raggio che raggiunge i 33 piedi di distanza;

con vista a lungo raggio che raggiunge i 33 piedi di distanza; audio bidirezionale grazie alla cassa e al microfoni integrati;

grazie alla cassa e al microfoni integrati; rilevatore di movimento che appena avverte qualcosa di anomalo non solo te lo fa vedere, ma ti avvisa;

di che appena avverte qualcosa di anomalo non solo te lo fa vedere, ma ti avvisa; sirena d'allarme integrata.

Per avere tutto sott'occhio a te non basta che collegarla al WiFi di casa e poi scaricare l'applicazione gratis su Android o iOS.

Ovunque vai, la tua casa è al sicuro.

Approfitta al volto di questa occasione più unica che rara, portati a casa questa meravigliosa telecamera da esterni a soli 53,99€, prezzo irrisorio.