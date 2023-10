Telecamera esterno SENZA FILI, sono come delle guardie svizzere (2pz)

Rendi l’esterno di casa tua sicuro all’ennesima potenza scegliendo delle telecamere apposite e di prima qualità. Porta a casa questo meraviglioso Kit firmato TP Link e scopri quanto possa essere semplice tenere tutto sotto controllo.

Non perdere la tua occasione ma affrettati perché hai ancora poche ore a disposizione. Grazie alla Festa delle Offerte Prime puoi portare a casa questi gioiellini con solo 133€, lo sconto ammonta al 33%. Cosa aspetti? Apri Amazon e aggiungile al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Telecamere senza fili per esterno: semplice da montare, complete di tutto

Le telecamera di TP Link sono un vero successo. Non hai neanche bisogno di qualcuno per montarle perché sono semplicissime da installare e sono anche senza fili quindi non devi fare alcun collegamento. Al loro interno hanno una batteria che le permette di rimanere in funzione per mesi e mesi, non ti preoccupare.

Non sono delle semplici videocamere visto che contengono delle tecnologie di ultima generazione. Ad esempio l’obiettivo è prima risoluzione così non ti scappa neanche un dettaglio, ma ti dirò, non mancano all’appello neanche:

l a visione notturna;

il rilevamento di movimento che ti invia una notifica push istantanea;

l’audio bidirezionale;

allarme integrato.

Naturalmente sono state progettate e costruite con materiali di prima qualità e adatti ad ambienti esterni. In questo modo la pioggia così come le altre intemperie non costituiscono un problema.

Per gestirle scarica l’applicazione sullo smartphone o usa assistenti come Alexa e Google.

Cosa aspetti? Devi soltanto decidere dove posizionarle.

Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare queste due telecamera da esterno firmate TP Link ad appena 133€, hai ancora qualche ora prima che lo sconto termini.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.