Metti la casa al sicuro con la telecamera di sicurezza WiFi da esterno che in promozione su Amazon costa solo €35,19. Attraverso un doppio sconto hai la possibilità di risparmiare più di €30 e portarti a casa un dispositivo non solo valido, ma molto comodo.

Le spedizioni sono veloci gratuite su tutto il territorio italiano.

Telecamere di sicurezza in super offerta: tutto ciò che devi sapere

Se devi partire e sei preoccupato di lasciare casa tua incustodita, una bella telecamera di sicurezza e ciò che fa al caso tuo. La piazzi sul muro esterno che più ti aggrada e puoi andare dove vuoi avendo la possibilità di tenere sempre tutto sotto controllo.

Il modello di AKASO è un'ottima soluzione visto che ti permette di accedere a numerose funzioni e sbloccare persino il controllo con gli assistenti vocali. Se infatti possiedi Amazon Alexa o Google Home ti sarà sufficiente pronunciare un comando vocale.

È totalmente impermeabile e certificata IP65 ciò significa che non devi preoccuparti né di acqua né di piogge perché la videocamera non subirà alcun danno. Occupandoci invece della risoluzione, devi sapere che registra video in 1080 pixel full HD. Ha una visione notturna molto avanzata che raggiunge i 20 metri di distanza e con la sua tecnologia rileva automaticamente i movimenti inviandoti una notifica istantanea sullo smartphone per avvisarti del problema.

Come ultima cosa, infine, non manca all'appello l'audio bidirezionale attraverso cui puoi parlare e interagire con le persone che si trovano al di fuori della tua casa anche quando non ci sei fisicamente.

Puoi acquistare la telecamera di sicurezza su Amazon a soli €39,99. È un prodotto Prime e quindi se lo acquisti oggi, lo ricevi in 48 ore. Se invece non sei membro, le spedizioni sono comunque gratuite se scegli la consegna presso i punti di ritiro.

Approfitta del doppio sconto e attiva il coupon per risparmiare ancora di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home