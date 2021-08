La telecamera di sorveglianza TP-Link Tapo C310 è attualmente in offerta su Amazon a soli 36,90 euro. Grazie allo sconto del 20% circa riesci a portarti a casa un oggetto estremamente utile ad un prezzo davvero piccolo. Inoltre, usufruendo dei vantaggi forniti dalle spedizioni Prime, la ricevi direttamente a casa tua in men che non si dica.

Telecamera di sorveglianza TP-Link: qualità ultra e sensori di alto livello

La telecamera di sorveglianza Outdoor TP-Link Tapo C310 offre una serie di funzionalità uniche nel suo genere. Grazie al suo cuore smart, puoi collegare direttamente la telecamera al tuo Smartphone, che sia esso Android o iOS, oppure controllarla attraverso gli assistenti vocali Google e Alexa.

Quest’ultima si connette ad internet facilmente sia attraverso un’installazione cablata che attraverso il Wi-Fi, il che la rende flessibile ed adattabile ad ogni contesto. Grazie alla protezione IP66 la TP-Link Tapo C310 è in grado di resistere alle intemperie esterne fornendoti costantemente un’immagine pulita e ben definita anche di notte.

Puoi gestire ed installare facilmente la tua telecamera di sorveglianza attraverso l’App Tapo disponibile al download gratuito sui principali store di applicazioni.

Le funzionalità offerte dalla telecamera TP-Link non sono però finite qua. Quest’ultima è infatti dotata di un potente sensore di movimento capace di rilevare ogni singolo movimento sospetto al di fuori della tua abitazione, segnalandolo istantaneamente attraverso l’app per Smartphone. Inoltre, grazie allo speaker ed al microfono integrati, puoi comunicare facilmente con chi si trova all’interno dello spazio videosorvegliato.

Cosa stai aspettando? Corri ad acquistare la nuova telecamera di sorveglianza TP-Link Tapo C310, attualmente disponibile su Amazon a soli 36,90 euro. Approfitta dell’offerta a tempo per godere di uno sconto senza precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home