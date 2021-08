Una fantastica telecamera di sicurezza per interni è disponibile su Amazon in promozione. Attivando il coupon la paghi appena €21,99 per mettere in sicurezza casa tua in modo Smart e semplice. Con le spedizioni Prime attive la ricevi in appena 48 ore, ma se non sei cliente, ricordati che le consegne sono sempre gratuite.

Telecamera di sicurezza: con questo modello non temi più nulla

La telecamera di sicurezza di UMARIE è un vero e proprio portento perché ti consente di tenere sotto controllo la tua abitazione senza fare acquisti ulteriori. Super economica grazie all'offerta in corso, è anche intelligentissima e possiede delle funzioni innovative che dovrai scoprire da solo.

Ti basta acquistarla, posizionarla in una posizione strategica per avere subito tutto sotto i tuoi occhi ovunque. Infatti con l'applicazione disponibile su smartphone hai una visione chiara e dettagliata di ciò che succede all'interno della tua casa anche se non sei presente. La lente ha una risoluzione Full HD per carpire ogni singolo dettaglio e inoltre con la visione notturna integrata non hai neanche problemi di registrazione nelle ore più buie.

Tra le altre funzioni disponibili, questa videocamera è capace di tracciare i movimenti e quindi se qualcosa accade mentre non sei in casa, ti arriva una tempestiva notifica sullo smartphone così puoi subito osservare qual è il problema. Inoltre presente anche l'audio bidirezionale che ti permette di ascoltare di interagire eventualmente con chi si trova in casa. Per attivare quest'ultimo devi solo cliccare l'apposito tasto sul tuo smartphone.

Non ci dimentichiamo infine che è compatibile anche con l'assistente vocale di Amazon ossia Alexa e con Google Assistant. Dovrei chiedere semplicemente di tenerti aggiornato per poter vedere su display dei tuoi dispositivi cosa accade.

Acquista subito questa telecamera di sicurezza su Amazon a soli €21,99. La ordini la ricevi in appena 24 ore se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard, opta per le consegne punti di ritiro per averle gratuite. Ricordati di attivare il coupon e che ce ne sono soltanto pochi pezzi disponibili.

