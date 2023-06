Telecamera di sicurezza con pannello solare, su Amazon l'offerta bomba: risparmi il 45%

Oggi proponiamo ai nostri lettori un prodotto decisamente interessante e peculiare: una telecamera di sicurezza completamente senza fili, grazie alla presenza di un pannello solare per l’alimentazione e di uno slot per una SIM 4G che consente di utilizzarla anche in assenza di una classica rete WiFi. È perfetta per un giardino, ma anche (e forse soprattutto) per frutteti e altri ambienti outdoor che richiedano sorveglianza. Oggi Amazon la propone ad un prezzo davvero invitante, grazie ad un generoso sconto del 45%. Normalmente la pagheresti quasi 200€, ma oggi è tua a soli 109,99€. Decisamente niente male.

Le caratteristiche di questa telecamera di sicurezza sono piuttosto notevoli. La telecamera Shiwojia dispone di un sensore PIR per il rilevamento del movimento e invia immediatamente notifiche quando viene rilevata la presenza umana. Inoltre, è dotata di luci rosse e blu che lampeggiano come avviso visivo. La telecamera offre una risoluzione HD da 4MP e dispone di LED IR, luci LED bianche, floodlight, e luci rosse e blu integrate.

Questi componenti permettono una visione notturna a colori e la registrazione automatica di video quando viene rilevato un oggetto in movimento. I video vengono salvati su una scheda di memoria. La telecamera Shiwojia supporta una rotazione a 360° PTZ, consentendo una panoramica orizzontale a 355°, un’inclinazione verticale di 90° e uno zoom digitale 4x. È anche impermeabile con certificazione IP65, garantendo la sua resistenza alle intemperie e rendendola adatta per l’uso in aree esterne come fattorie, siti di costruzione e frutteti.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non fartela assolutamente scappare: acquistala a soli 109,99€ prima che sia troppo tardi.

