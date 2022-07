Telecamera da interno senza se e senza ma, la 4 in 1 BOMBA

Se sei alla ricerca di una telecamera da interno su cui investire, credimi non devi spendere più di 21€. Con questa qua che ho scovato su Amazon hai la possibilità di mettere la casa in totale sicurezza senza spese aggiuntive e soprattutto in una sola mossa.

E’ un modello perfetto per l’interno con 4 funzioni incluse che utilizzi tutti i giorni. Oltre ad essere di prima qualità è anche smart. Completa l’acquisto ora per pagarla soltanto 21,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare, con Prime attivo sul tuo account sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Telecamera interno: la casa è in totale sicurezza con solo un acquisto

Questa telecamera lo vedi da te: è semplice e la puoi mettere dove vuoi. Grazie al design lineare e alle dimensioni ridotte non hai assolutamente limitazioni, anzi: tutto il contrario.

La connetti alla connessione WiFi e scarichi l’applicazione sul tuo smartphone per avere tutto a portata di vista. In modo particolare puoi utilizzarla sia su Android che iOS. E se in casa hai un assistente vocale come Amazon Alexa o Google Assistant allora non ti dimenticare di sfruttarli: sono completamente compatibili.

Come ti dicevo, questo gioiellino ha 4 funzioni diverse al suo interno. Prima di vedere quali sono ti preciso che la risoluzione è avanzata così da non avere alcuna difficoltà.

Hai a portata di mano:

la visione notturna con cui avere tutto sotto controllo anche di notte;

con cui avere tutto sotto controllo anche di notte; l’ audio bidirezionale per poter ascoltare e parlare con persone a distanza;

per poter ascoltare e parlare con persone a distanza; il rilevatore di movimento che attivi quando esci per poter ricevere notifiche istantanee se qualcuno si intrufola;

che attivi quando esci per poter ricevere notifiche istantanee se qualcuno si intrufola; la possibilità di salvare i filmati su SD o sul cloud.

Come vedi, il prezzo è minimo ma la resa è massima. Collegati ora su Amazon e acquista subito la tua telecamera da interno a soli 21,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

