Telecamera da esterno 2K a prova di ladri: oggi ad un prezzo imperdibile

Si tratta della telecamera wifi esterna BOIFUN

Spuntando l’apposita casella, che si trova proprio sotto al prezzo, è possibile ottenere uno sconto extra del 10%

Questa telecamera senza fili è una delle migliori della sua categoria, con una risoluzione 2K e una visione notturna a colori Full HD 2K con un raggio di rilevamento fino a 20 metri. Il sensore ad alte prestazioni consente di catturare immagini nitide e dettagliate, con la possibilità di identificare il colore dell’auto o dei vestiti di uno sconosciuto grazie alle luci di riempimento che si accendono automaticamente in caso di rilevamento di una figura umana. La telecamera wifi esterna BOIFUN utilizza un algoritmo AI avanzato e un sensore PIR per rilevare con precisione i movimenti umani e inviare notifiche in tempo reale.

In caso di allarme, la telecamera emette anche un suono di allarme fino a 110 dB per scoraggiare gli intrusi. E puoi comunicare con i visitatori indesiderati attraverso la funzione vocale. La batteria di grande capacità da 10400 mAh dura fino a 120 giorni per carica, anche se la corrente viene interrotta da un ladro astuto. L’installazione della telecamera è semplice e veloce, senza posare cavi, risparmiando sui costi del materiale di installazione e sui costi di manodopera e rendendo le pareti più pulite. Inoltre, l’interfaccia utente è abbastanza semplice da usare.

stiamo parlando di un prodotto eccellente proposto ad un prezzo competitivo

