Tekken 7 PS4: offerta IMPERDIBILE Black Friday (-44%)

Se sei un appassionato di giochi di combattimento e possiedi una PS4, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di aggiungere Tekken 7 alla tua collezione, specialmente ora che è in offerta con uno sconto imperdibile del 44% su Amazon, in occasione della settimana del Black Friday. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 9,99 euro.

Tekken 7 PS4: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Creato con l’Unreal Engine 4, Tekken 7 è un capolavoro visivo che offre la miglior grafica mai vista nella storia della serie. Le immagini fotorealistiche si fondono con effetti visivi incredibili, portando i combattimenti a un livello di realismo senza precedenti. Ogni dettaglio è curato con precisione, rendendo l’esperienza di gioco coinvolgente e straordinariamente viscerale.

Una delle caratteristiche distintive di Tekken 7 sono le spettacolari sequenze cinematiche che si integrano perfettamente nelle infuocate battaglie. Questa innovativa narrazione visiva svela la complessa e appassionante storia della famiglia Mishima, aggiungendo un elemento narrativo che va oltre il semplice scontro tra i personaggi. È un modo avvincente per esplorare il mondo di Tekken e immergersi completamente nella trama avvincente.

Il gioco vanta un roster eccezionalmente solido, con oltre 30 personaggi tra cui scegliere. Oltre ai ben noti volti della serie, Tekken 7 introduce nuovi e affascinanti lottatori, arricchendo ulteriormente le possibilità di scelta. La vasta gamma di mosse disponibili è tra le più estese al mondo dei giochi di combattimento, offrendo ai giocatori la massima libertà nello sviluppo del proprio stile di combattimento.

Con Tekken 7, Bandai Namco Entertainment ha raggiunto l’apice dell’eccellenza nel genere dei giochi di combattimento. Approfitta dell’occasione e acquistalo ora su Amazon con uno sconto del 44% durante la settimana del Black Friday. Un’opportunità da non perdere per vivere l’emozione dei combattimenti più intensi e avvincenti, oggi al prezzo stracciato di soli 9,99 euro. Non perdere altero tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.