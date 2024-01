Tekken 7 per PS4: sconto ESCLUSIVO su Amazon (-45%)

Se sei un appassionato di combattimenti e storie avvincenti, Tekken 7 per PS4 è ciò che stavi aspettando. Creato con l’Unreal Engine 4, questo titolo offre la miglior grafica di sempre nel mondo di Tekken, con immagini fotorealistiche e effetti strabilianti che rendono ogni combattimento un’esperienza visiva straordinaria. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 45%, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo ridicolo di soli 9,90 euro, anziché 17,99 euro.

Tekken 7 per PS4: questa occasione non durerà ancora a lungo su Amazon

Le spettacolari sequenze cinematiche si fondono in modo impeccabile nelle ardenti battaglie, svelando la coinvolgente storia della famiglia Mishima in modo innovativo. È più di un semplice gioco di combattimento; è un’avventura epica che ti terrà incollato allo schermo.

Con un roster di oltre 30 personaggi giocabili, Tekken 7 offre una vasta gamma di mosse e stili di combattimento. Scegli il tuo lottatore preferito e affronta amici o avversari online con libertà di scelta senza precedenti. La versione compatibile con VR ti immergerà ulteriormente nel mondo di Tekken, offrendoti un’esperienza di gioco coinvolgente e avvincente.

Le meccaniche e le mosse di Tekken 7 sono straordinarie. Questo capitolo riporta i classici scontri 1 contro 1, presentando movimenti e meccaniche come “Rage Arts”, “Power Crushes” e “Rage Drives”. Questi elementi non solo aggiungono profondità al gameplay, ma rendono l’esperienza accessibile a giocatori di ogni livello di abilità. La sfida di sconfiggere gli amici in Tekken 7 può basarsi su un allenamento attento, ma allo stesso tempo, offre un puro divertimento che trasforma ogni incontro in un’esperienza emozionante e appagante.

E se sei un fan di Street Fighter, non perdere l’opportunità di sperimentare il crossover epico con l’ingresso di Akuma. Il personaggio di Akuma si fonde perfettamente nel mondo 3D di Tekken, portando con sé le sue iconiche mosse dello stile shoto e le palle di fuoco.

Ora, su Amazon, puoi acquistare Tekken 7 per PS4 con uno sconto assurdo del 45%. Approfitta di questa offerta limitata per vivere l’emozione finale della saga Mishima ad un prezzo imbattibile di soli 9,90 euro. Che tu sia un veterano di Tekken o un nuovo arrivato, questa è un’opportunità da non lasciarti sfuggire. Mi raccomando, non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono davvero poche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.