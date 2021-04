Non uno smartwatch qualsiasi, ma un wearable bello, completo e di classe, che adesso puoi portare a casa a prezzo bassissimo da Amazon: 37€ appena con spedizioni rapide e gratis. Offerta limitata.

Smartwatch di classe in super offerta su Amazon

Un design curato in ogni dettaglio, che ti permetterà di avere l’abbinamento perfetto con ogni outfit: una cassa rotonda che ospita un ampio schermo da 1,3” con risoluzione HD+. A rendere speciale questo dispositivo però e altro, è la tecnologia che lo caratterizza.

Innanzitutto è un valido assistente da polso, pronto a mostrare sull’ampio display tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. Non manca poi la certificazione IP67 e la capacità di resistere a temperature estreme (da -10 a +50 gradi centigradi). Questo ti permetterà di poterlo tenere al polso in ogni situazione, anche mentre di alleni.

Come anticipato, si tratta di un vero e proprio monitor dedicato alla salute, grazie a funzionalità che permettono di:

misurare la febbre ;

; valutare la pressione sanguigna;

controllare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (come un saturimetro );

); monitorare il battito cardiaco;

tenere sotto controllo la qualità del riposo notturno.

Con la sua batteria da 240 mAh, avrai la possibilità di utilizzarlo fino a una settimana, prima di dover ricorrere alla ricarica. Un tempo più che congruo, considerando tutto quello che questo dispositivo offre in scheda tecnica.

Insomma, uno smartwatch elegante e incredibilmente completo, che non puoi perdere l’occasione di portare a casa a 37€ appena. Tutto quello che devi per approfittare dello sconto e ricordarti di spuntare il coupon promozionale direttamente in pagina su Amazon, prima di mettere il prodotto nel carrello. Le scorte sono limitate.

Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sempre a caccia di sconti e promozioni? Non perdere le migliori: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch