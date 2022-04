Tecnologia: come verrà stravolto il nostro futuro dall'innovazione

Dimenticate ogni abitudine che la tecnologia ha aggiunto nella vostra vita. Dalle semplici cose fino ad arrivare alle più complesse, l'innovazione futura sarà capace di stravolgere la nostra esistenza e le nostre esperienze. Infatti, in cantiere esistono già novità che ben presto potrebbero prendere il posto di alcune nostre abitudini hi-tech.

Basti pensare alle password che utilizziamo quotidianamente per accedere ai nostri smartphone, account e conti correnti online, solo per fare alcuni esempi. Che dire anche delle batterie, ormai parte integrante delle nostre vite. Senza dimenticare i farmaci che presto, grazie all'intelligenza artificiale, saranno prodotti con estrema velocità, mirati su una specifica patologia, anche recente e mai vista prima.

Infine, la tecnologia potrebbe anche salvarci la vita. Se l'Orologio dell'Apocalisse indica che siamo vicini a un olocausto, l'innovazione sta lavorando a grandi impianti non per ridurre le emissioni di CO2, ma per rimuoverle direttamente. Ecco perché possiamo dire che il nostro futuro, a breve, potrebbe essere completamente rivoluzionato. Scopriamo insieme quali sono le novità più interessanti che cambieranno la nostra vita nel prossimo futuro.

La tecnologia a servizio della sicurezza e della salute

Fondamentalmente ognuno di noi desidera vivere in un mondo più sicuro e in buona salute. La tecnologia può aiutare proprio a questo e, quindi, a raggiungere due obiettivi. Per quanto riguarda la sicurezza, secondo alcune novità già al vaglio, potremmo dover dire addio alle password. Questo sistema che limita l'accesso ai nostri dati personali e al nostro denaro, utilizzato da più di 20 anni, si sta rivelando sempre più fallace.

Ecco perché ben presto le vecchie password saranno sostituite da nuove forme sicuramente più complete, ma anche decisamente più pratiche. In teoria, alcune di queste, in forma più semplice, le stiamo già utilizzando per sbloccare i nostri dispositivi digitali. Stiamo parlando dei sensori di impronte digitali, del riconoscimento facciale, della scansione dell'occhio. Queste tecnologie, perfezionate e rese più invalicabili, saranno i nuovi sistemi di sicurezza futuri che soppianteranno le password.

Tuttavia, anche la salute ha un posto di prim'ordine nelle nostre vite. Lo abbiamo imparato sulla nostra pelle a livello mondiale con la recente pandemia da Covid-19. La tecnologia, come ad esempio il Green Pass, non solo ha permesso di contenere i contagi, ma ha anche velocizzato la produzione di nuovi vaccini per sconfiggere il virus. Un ruolo importante in campo farmaceutico lo avrà l'AI. Ecco come ha spiegato questa novità Focus, in uno speciale:

Le tecnologie attuali possono impiegare mesi per identificare la struttura di una proteina. I ricercatori di Google hanno messo a punto all'interno del progetto Deep Mind un sistema di AI in grado di risolvere questo puzzle in tempi molto più rapidi. Grazie all'AI sarà adesso possibile mettere a punto rapidamente farmaci e trattamenti medici per curare una vasta gamma di malattie.

Ecosostenibilità: Mega batterie e sistemi per eliminare la CO2 potrebbero essere la soluzione

La tecnologia dovrà rivoluzionare anche l'approccio umano con l'ambiente. Infatti, se prima bastava solo inventare qualcosa che potesse rivelarsi una comodità per il genere umano, oggi è necessario trovare ciò che salverà l'ecosistema. Tutti parlano di fonti rinnovabili, ma per beneficiare al meglio dell'energia da esse prodotta è indispensabile accumularla per non disperderla e utilizzarla nel tempo. Ecco perché le mega batterie, più economiche ed efficienti, rappresenteranno il futuro.

Futuro che non è più al sicuro a causa delle emissioni di CO2 senza controllo, che in questi anni hanno distrutto il nostro mondo. Allo stato attuale, secondo diversi scienziati, non abbiamo più tempo per ridurle. È necessario quindi eliminarle per salvare il pianeta. Una di queste industrie è Orca. Realizzata in Islanda, sembra essere in grado di eliminare più di 4.000 tonnellate di CO2 all'anno. Secondo Focus questo è un metodo definitivo: