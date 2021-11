Amazon, FOLLIE invisibili: tecnologia a meno di 10€

Si, te lo confermo: il titolo dice il vero. Si possono fare compere spendendo pochissimo su Amazon. Anzi, puoi toglierti veri e propri sfizi di tecnologia a prezzo super contenuto. Per dimostrartelo, ho fatto una selezione di occasioni a meno di 10€, con dentro di tutto. Certo, non si tratta di dispositivi top di gamma e sarebbe da folli pretendere il contrario, ma sono comunque device funzionanti, che paghi praticamente un cifra simbolica. Pronto?

Tecnologia a prezzo ridicolo su Amazon: meno di 10€

Un top 5 sintetica, composta da 4 oggetti meramente tech e uno sfizio nerd. Su tutti i device godi di spedizioni assolutamente gratuite, seppur non rapide. Ricorda lo spirito di questo tipo di shopping: non aspettarti prodotti top di gamma, ma sorprenditi comprando uno smartwatch a pochi spiccioli. Ah, non dimenticare di guardare anche le occasioni di tecnologia (anche smartband e smartwatch) a meno di 10€!

Il primo è proprio uno smarwatch, perfetto per l'utilizzo quotidiano. Notifiche, salute e sport: controlli tutto dal polso, tramite il pannello a colori, dopo aver effettuato la connessione allo smartphone tramite Bluetooth. Addirittura, è in grado di stimare la quantità di ossigeno nel sangue e la pressione sanguigna. Lo porti a casa a 9,99€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “6UHFT7E3”.

Se desideri qualcosa di più sottile e compatto, allora uno smartband è quello che serve. Super leggero, questo wearable non rinuncia ad affiancarti anche lui ogni giorno. Gestione delle notifiche, tracciamento dello sport e dei parametri legati alla salute (inclusa la pressione sanguigna). Lo porti a casa a 6,99€ appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “7KOU6DHI”.

Il terzo dispositivo è un selfie stick, treppiede, con telecomando Bluetooth e un sacco di utilizzi. Puoi appoggiare il device su un mobile, puoi usarlo per autoscatti e – chicca delle chicche – puoi staccare il telecomando. Ti allontani con il controller, lasci lo smartphone posato dove preferisci, e scatti a distanza. Lo porti a casa a 8,99€ con spedizioni gratis: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “S699IWKH”.

Ancora, questa è una genialata per la tua vecchia auto. Per la macchina che ormai ha qualche anno, con un'autoradio altrettanto anzianotta. Questo dispositivo lo inserisci nella porta accendisigari e sintonizzi sullo stereo la frequenza radio FM che compare sul display e sei pronto. Da quel momento, ascolti musica in Bluetooth, da chiavetta e non solo, direttamente sulle casse dell'automobile. Inoltre, puoi ricaricare i tuoi device e sfruttare il sistema di vivavoce a disposizione, utilizzando i pratici tastini. Un ottimo dispositivo, che prendi a 5,99€ appena adesso: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “X9E4SA35”.

Per finire, un gadget nerd, più che tech. Un orologio spettacolare, che non passa certo inosservato. Un meccanismo di lettura dell'orario che va capito ed è proprio questo che lo rende unico: non preoccuparti però, alla fine è super semplice da utilizzare. A disposizione hai anche la data e il giorno della settimana. Lo porti a casa a 9,99€: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – inserisci il codice “OMBMG59F”.

Visto che su Amazon, con un po' di astuzia, puoi portare via della tecnologia a meno di 10€? Ricorda di applicare sempre gli specifici codici sconto prima di pagare: solo così otterrai il prezzo più basso.