TECH MANIA MediaWorld, crolla il prezzo dell'Apple Watch SE

Oggi 22 febbraio è stato lanciato ufficialmente il nuovo volantino di MediaWorld che ovviamente ha effetto anche sul sito online. Un prodotto risalta su tutti per la sua qualità e per il suo prezzo scontato: si tratta dell’Apple Watch SE. Lo smartwatch più famoso al mondo diventa oggi un best-buy grazie allo sconto di ben 50 €.

Il modello di seconda generazione, disponibile nella variante da 44 mm, è l’orologio perfetto siccome vanta le stesse funzionalità dei modelli top di gamma ma ad un costo nettamente più contenuto. Il prezzo scende da 319 € a soli 269 €, con l’acquisto che può essere finalizzato in un’unica soluzione o a rate scegliendo tra 12 e 48 mensilità.

La consegna è gratuita a casa e stimata entro il 27 febbraio. Per quanto concerne la garanzia, gli acquirenti sono in una botte di ferro: MediaWorld offre due anni, di cui il primo con Apple.

L’Apple Watch SE è l’ideale per il fitness e per la salute

Questo modello di Apple Watch, ad impatto ambientale totalmente neutrale, è abbinato al nuovo bracciale Sport Loop, per una comodità senza precedenti. In genere si dimentica di averlo al polso già dopo poco tempo che lo si indossa. La cassa in alluminio è da 44 mm, perfetta per ogni polso e soprattutto molto resistente agli urti ed anche all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Il motivo per cui acquistare un orologio del genere è chiaro: consente di stare sempre in forma seguendo la moda. I vantaggi di avere un Apple Watch SE sono davvero tantissimi, tra i quali c’è anche la costante misurazione dei parametri della salute come il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue e molto altro ancora. Può inoltre monitorare anche le varie fasi del sonno, rendendo conto all’utente di come ha dormito durante la notte. Per la sicurezza è il dispositivo perfetto: rileva gli incidenti e le cadute, così da chiamare i soccorsi.

Il prezzo di questo dispositivo scende oggi a 269 €, per cui ci sono ben 50 € di sconto. Mediaworld offre la versione da 32 GB di memoria e da 44 mm di diametro, praticamente la più acquistata di tutte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.