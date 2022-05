Tech in auto: 5 accessori a meno di 15€ PERFETTI per viaggi lunghi

Le vacanze si avvicinano e potresti aver scelto di percorrere l’itinerario in auto o camper. L’ideale per avere il massimo dell’autonomia. Non partire però senza questi 5 accessori tech, indispensabili durante dei viaggi lunghi.

Ho selezionato prodotti che sono di qualità, ma costano tutti meno di 15€ e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai sevizi Prime.

Il primo è un supporto per smartphone diverso da quelli che conosci. Infatti, è pensato per essere sistemato dietro il volante, senza dare alcun fastidio, ma permettendoti di tenere sotto controllo il navigatore satellitare, senza distrazioni. Un prodotto molto particolare, super stabile e utile. Lo prendi a 14,95€.

Il secondo prodotto è perfetto se hai passeggeri dietro, che durante un viaggio potrebbero volersi godere un film sul tablet. Si tratta proprio di un supporto da attaccare dietro il sedile. Bello e funzionale, lo prendi a 12,95€ (spunta il coupon in pagina).

Il terzo prodotto è un potente caricatore con doppio ingresso USB per ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Utile, pratico e poco ingombrante: li inserisci nella porta accendisigari e sei pronto. Lo porti a casa a 6,90€.

Il quarto gadget da non perdere è questo cavo 3 in 1, assolutamente da avere. Infatti, ti permette di avere tutte le uscite USB che ti servono (USB C, Lightning e microUSB). Un solo cavo, fino a 3 dispositivi in carica contemporaneamente. Lo prendi a 5,25€ (spunta il coupon in pagina).

Per finire, un prodotto che viene sottovalutato, ma che non dovrebbe mai mancare nella macchina. La lampada frontale ricaricabile, con diverse modalità di utilizzo, inclusa quella di emergenza. Se al buio devi scendere in mezzo alla strada, con questo dispositivo sarai ben visibile in ogni momento. Il modello con batteria ricaricabile è perfetto perché puoi ricaricarlo direttamente nell’abitacolo. Lo prendi a 8,49€ in offerta lampo.

Visto quanti interessanti gadget a meno di 15€, perfetti per portare la tecnologia in auto? Questi 5 accessori sono perfetti per i tuoi viaggi lunghi. Li trovi tutti su Amazon e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.