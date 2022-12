Te la porti in bagno e in giro, lo speaker Bluetooth da 30h di ENERGIA

Se da tempo stavi pensando di acquistare uno speaker Bluetooth, sappi che ho trovato pane per i tuoi denti. Disponibile a un prezzo letteralmente irrisorio, questo modello di Ortizan ha tutto quello di cui hai bisogno.

Oltre ad essere piccolo e portatile, è Bluetooth ma puoi sfruttarlo anche in diverse maniere. Io? Lo utilizzo come cassa per il mio computer fisso visto che non ne ho una. Non aspettare un secondo in più e collegati ora, con il doppio sconto costa pochissimo. Mi raccomando, spunta il coupon in pagina per pagarlo appena 35,99€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Speaker Bluetooth, non farne mai più a meno

Uno speaker Bluetooth come questo di Ortizan è un gioiellino vero e proprio. Oltre ad essere simpatico perché non nella solita e noiosa colorazione nera, sa suonare veramente bene e con la sua batteria non ti fa scendere a compromessi.

Conta che ha dalla sua parte 30 ore di autonomia con una sola carica, se vuoi lo sfrutti una giornata intera o per una settimana continuativa. Questo dipende un po’ dall’utilizzo che ne vai.

Lo sfrutti via Bluetooth ma anche con scheda SD, AUX o USB. In questo modo lo puoi connettere al dispositivo che più ti interessa nel giro di una mossa.

Impermeabile e con dei driver audio potenti tanto da far suonare i bassi in modo corposo, non ti delude neanche una singola volta.

Non aspettare un secondo in più e approfitta del doppio sconto in corso su Amazon. Per portare a casa questo speaker Bluetooth non devi far altro che attivare il coupon in pagina. Prezzo finale di soli 35,99€, stai ancora aspettando?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.