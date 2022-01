TCL: nuovi smartphone in arrivo... e sono anche belli (FOTO)

Sebbene TCL produca telefoni per altri marchi da diversi anni, in particolare BlackBerry, l'azienda ha iniziato a farsi un nome con il lancio della serie TCL 10 nel 2020. Da allora si è notevolmente evoluta, ritagliandosi un proprio spazio negli Stati Uniti e nei mercati globali degli smartphone. Ulteriori dispositivi sarebbero in arrivo tra non molto: TCL 30 e 30+.

TCL 30 e 30+: cosa sappiamo al momento

I rendering per la stampa appena trapelati provengono da Evan Blass e mostrano la parte posteriore ed anteriore dei telefoni. Simili ai precedenti smartphone dell'azienda, entrambi i dispositivi sono dotati di un sensore principale da 50 MP e due obiettivi ausiliari: non sappiamo a cosa servano gli altri due sensori, ma supponiamo siano di tipo ultra-wide e macro.

Salta all'occhio anche la presenza del sensore di impronte digitali montato lateralmente, oltre alle due colorazioni: azzurro e nero opaco. Dal punto di vista estetico, abbiamo elementi in comune tra cui il notch a goccia, profilo basso più pronunciato e persino la stessa disposizione della fotocamera, quindi è lecito ritenere che il TCL 30+ possa fare affidamento su un display più grande.