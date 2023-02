TCL Moveaudio S108: auricolari wireless ECCEZIONALI a 18€ su Amazon

Oggi con una cifra davvero ridicola ti puoi aggiudicare degli auricolari wireless eccellenti, sia per come restituiscono l’audio, sia per la loro comodità. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello TCL Moveaudio S108 a soli 18,50 euro, anziché 29,90 euro.

Goditi lo sconto del 38% e risparmia. Soprattutto ti porti a casa delle cuffiette Bluetooth che puoi associare a qualsiasi dispositivo e ascoltare la musica, guardare film o giocare ai tuoi titoli preferiti. Inoltre, grazie alla loro resistenza all’acqua le puoi usare anche per fare attività fisica.

TCL Moveaudio S108: auricolari wireless top a prezzo minuscolo

Gli auricolari wireless TCL Moveaudio S108 ti regalano un suono chiaro e potente, senza distorsioni e coinvolgente. Riuscirai a percepire ogni singola nota delle tue canzoni preferite. La tecnologia ENC riduce il rumore di sottofondo e ti permette di ascoltare e parlare in modo perfetto senza disturbi. E poi sono comodissime. Grazie anche alla loro leggerezza le puoi indossare per tutto il tempo che vuoi senza che ti diano fastidio.

Hanno una batteria che dura fino a 6 ore con una singola ricarica e per ben 20 ore grazie alla custodia. Si associano rapidamente ai tuoi dispositivi e godono di una connessione stabile con latenza zero. Sono resistenti all’acqua con classificazione IPX4 e quindi non devi preoccuparti della pioggia o del sudore. A questo prezzo sono un vero affare da prendere al volo.

Fai presto perché non è possibile che questa offerta duri ancora molto. Per cui se vuoi evitare di perderla vai ora su Amazon e acquista i tuoi TCL Moveaudio S108 a soli 18,50 euro, anziché 29,90 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.