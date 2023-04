TCL 405: ecco uno smartphone SUPER ECONOMICO, solo 78€ ed è tuo

Ti serve uno smartphone come secondo cellulare o ne vuoi regalare uno a tuo figlio? Stai pensando a qualcosa di economico che nella sciagurata possibilità che si perda o si rompa non hai buttato via un mucchio di soldi? Allora non devi farti sfuggire questa offerta. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello TCL 405 a soli 78,99 euro, invece che 119,90 euro.

Già di per sé questo smartphone ha un ottimo rapporto qualità prezzo, ma questa cifra non puoi trovare di meglio. Uno smartphone super economico che però ha ottime caratteristiche che non ti deluderanno affatto.

TCL 405: economico ma di qualità

Anche se TCL 405 è ovviamente pensato per chi ha un budget è limitato, offre comunque delle ottime prestazioni. Si presenta con un generoso display da 6,6 pollici HD+ con immagini nitide e dai colori intensi. Due speaker per un ottimo audio che renderà i tuoi contenuti coinvolgenti.

Monta un processore Octa-core con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 512 GB. È dotato del sistema operativo Android 12 Go che rende il tutto molto fluido e intuitivo. Ha una doppia fotocamera con sensore principale da 13 MP e camera di profondità da 2 MP, oltre alla fotocamera frontale da 5 MP. E poi è dotato di una super batteria da 5000 mAh che può durare per 2 giorni.

Non ci sono dubbi, a questa cifra è un vero affare. Devi essere veloce perché ovviamente lo vorranno in parecchi e le unità disponibili spariranno presto. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo TCL 405 a soli 78,99 euro, invece che 119,90 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.