TCL 40 NXTPAPER 5G da 256GB in SCONTO di 50€ su Amazon

Offerta bomba di Amazon che sta scontando del 20% uno smartphone fantastico. Stiamo parlando di TCL 40 NXTPAPER 5G che ora puoi avere a soli 199,90 euro, invece che 249,90 euro. Quindi con questo ribasso adesso puoi risparmiare ben 50 euro sul totale. Davvero niente male. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

TCL 40 NXTPAPER 5G a prezzo assurdo

Questo è il prezzo più basso finora registrato su Amazon e quindi va da sé che non potrà durare a lungo. Anche perché come ti dicevo siamo di fronte a uno smartphone di tutto rispetto, nonostante il prezzo concorrenziale. Monta il potente processore MediaTenk Dimensity 6020 e a supporto ha ben 6 GB di RAM che puoi espandere fino a 12 GB.

È dotato di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e fotocamera anteriore da 8 MP per cogliere ogni momento migliore e renderlo magico. Ha ben 256 GB di memoria interna che puoi anche espandere con una scheda microSD fino a 1 TB. Ma la sua caratteristica principale è il fantastico display NXTPAPER da 6,6 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz.

Non c’è assolutamente tempo da perdere. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello TCL 40 NXTPAPER 5G che ora puoi avere a soli 199,90 euro, invece che 249,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.