TCL 30SE Dual SIM, tripla fotocamera e Android 12, SOLO 129€

Hai bisogno di uno smartphone super economico senza però sacrificare troppo le prestazioni? Allora non perdere questa interessantissima promozione che ho scovato su Amazon. Se fai presto puoi aggiungere al tuo carrello TCL 30SE a soli 129,90 euro, anziché 169,90 euro.

Goditi lo sconto del 24% e risparmia 40 euro sul totale. Avrai per le mani uno smartphone davvero eccellente e potrai anche usare due SIM contemporaneamente. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

TCL 30SE: economico senza trascurare le performance

Nonostante questo smartphone sia un entry level super economico non ti farà rimpiangere assolutamente i modelli più costosi. Monta un processore Octa-core e possiede 4 GB di RAM. Ha una memoria interna da 64 GB che però potrai espandere con una microSD fino a 512 GB.

Il display HD+ da 6,52 pollici ha un contrasto eccellente per una visione ottima anche alla luce del sole. E la tecnologia IPS ti permette di vederlo da qualsiasi angolazione senza problemi. Possiede una batteria bella grande da 5000 mAh che dura a lungo e si ricarica completamente in circa 3 ore. E se sei un amante delle fotografie potrai immortalare i tuoi momenti più belli con la tripla fotocamera da 50 MP.

Non ci sono molti giri di parole da fare, se stai cercando di spendere il meno possibile questo modello fa al caso tuo. Per cui prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo TCL 30SE a soli 129,90 euro, anziché 169,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

