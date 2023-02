TCL 305i a 72€: lo smartphone a prezzo SHOCK che funziona (davvero) bene

TCL 305i è uno smartphone base di gamma bellissimo esteticamente e pronto a sorprendere. Infatti, nonostante il suo prezzo super contenuto, è un prodotto che non delude le aspettative. Infatti, la scheda tecnica da base di gamma viene valorizzata al meglio grazie alla speciale versione del sistema operativo Android con la quale è equipaggiato. Si tratta di Android 11 GO Edition, un’edizione super leggera dell’OS del robottino verde, che ti permetterà di godere di un’esperienza d’uso super fluida, senza rallentamenti.

Per questo, il device oggi in sconto su Amazon è imperdibile. Puoi portarlo a casa a 72€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

TCL 305i è in gran sconto: smartphone imperdibile

Un design fresco e colorato, doppia fotocamera sul posteriore e super batteria da 4000 mAh. Tutte caratteristiche che potrai sfruttare nel quotidiano, facendo affidamento su un dispositivo che ti consentirà di avere fluidità in ogni operazione, grazie al sistema operativo super leggero. L’ampio display HD da 6,52″ è ottimizzato dalla tecnologia NXTVISION, che ti permetterà di ottenere una visione perfetta in qualsiasi condizione.

Dalla sua, questo smartphone ha anche due peculiarità. La prima è il supporto al dual SIM dual stand by mentre la seconda è una feature ormai sempre più rara sui dispositivi di ultima generazione: la presenza dello slot per microSD. Potrai espandere la memoria interna senza alcun problema.

A chi è adatto questo dispositivo? Semplice:

a chi cerca uno smartphone che funzioni bene per le attività quotidiane e costi poco;

a chi ha bisogno di un dispositivo secondario, ad esempio da utilizzare per lavoro.

Non perdere l’occasione di fare un ghiotto affare su Amazon e porta adesso a casa lo spettacolare TCL 305i a 72€ circa appena: completa l’ordine al volo e lasciati stupire dalla fluidità del sistema operativo Android 11 GO Edition! Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promozione è limitata.

