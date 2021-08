La tavoletta grafica LCD è un prodottino perfetto. Se a casa hai dei bimbi che amano disegnare non potrai farne più a meno. Già economica di suo, su Amazon la paghi appena 11,99€ risparmiando più del metà prezzo. Con le spedizioni garantite la ricevi in men che non si dica e gratuitamente.

Tavoletta grafica LCD: come funziona

I bimbi che colorano per casa sono sempre una gioia… Fino a quando non arrivano sui muri e sui divani perché hanno finito la carta! Con la tavoletta grafica LCD questo problema lo risolvi arrivando a risparmiare anche diversi soldi (che non spenderai più per carta) e aiutando l'ambiente in modo attivo.

Questi piccoli aggeggi, infatti, sono l'ideale per i più piccoli perché sono sicurissimi da utilizzare, dalla vita pressoché infinita e semplicissimi da capire. Hanno una superficie nera ma quando con lo stilo si disegna sopra, questo crea una striscia colorata. Se lo spazio disponibile finisce, si clicca il tasto con sopra la pattumiera per eliminare e far tornare tutto come nuovo.

La tavoletta, dunque, non è semplicemente comodità ma anche educazione al tempo stesso. Se hai bambini più grandi che utilizzano tanti fogli di brutta per fare calcoli e calcoletti durante i compiti, con questa in mano eliminano tanto trambusto.

In particolar modo il produttore ti fa sapere che può essere utilizzata fino a più di 100.000 volte. Un foglio di carta invece quanto lo sfrutti?

Ps: la puoi utilizzare anche tu che sei adulto!

Acquista subito la tua tavoletta grafica LCD su Amazon a soli 11.99€ in due colorazioni. La ordini e la ricevi a casa in appena uno o due giorni lavorativi con i servizi Prime. Se invece non sei abbonato opta per le consegne nei punti di ritiro e le avrai comunque gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica