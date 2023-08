Tavoletta grafica bluetooth in SUPER SCONTO su Amazon (-49%)

Vuoi esprimere la tua creatività in modo digitale? Ora è il momento perfetto per esplorare nuovi orizzonti artistici grazie all’incredibile sconto del 49% sulla tavoletta grafica Wacom Intuos S, disponibile su Amazon a soli 49,90 euro invece di 97,07.

La Wacom Intuos S è molto più di una semplice tavoletta grafica. Con un’ampia area attiva di 152 x 95 mm, offre un terreno fertile per il disegno digitale, la pittura o il fotoritocco. Dotata di una penna sensibile alla pressione con ben 4096 livelli di sensibilità, ti permette di creare tratti precisi e sfumature realistiche con un tocco leggero o più deciso.

Tavoletta grafica bluetooth in offerta: scopri cosa sa fare

Grazie all’apprendimento interattivo a distanza di Wacom Intuos, puoi portare la tua creatività a un nuovo livello. Con la versione di prova di tre mesi dei software educativi Collaboard, Explain Everything, Kami, Limnu e Pear Deck, potrai imparare e migliorare le tue abilità artistiche come se fossi in una vera aula.

La configurazione e l’utilizzo della Wacom Intuos S sono semplicissimi. Basta effettuare l’accesso o creare un Wacom ID, registrare la tavoletta e scaricare gratuitamente fino a due applicazioni creative. E grazie alla connettività Bluetooth e USB, avrai la flessibilità di scegliere come collegare la tua tavoletta al tuo dispositivo.

La penna in dotazione è il tuo strumento magico per trasformare le idee in realtà. Sensibile al tocco, ti permette di premere, sfumare e variare il tratto con estrema naturalezza. Modifica le dimensioni, l’opacità e lo stile del pennello o di qualsiasi altro strumento, tutto con la comodità di un tocco.

La penna ergonomica di Wacom Intuos S è priva di batteria e dotata di 4 tasti ExpressKey personalizzabili. Questo ti offre un controllo totale e una precisione senza pari, permettendoti di affrontare i tuoi progetti con la massima sicurezza e creatività.

Inoltre, il design super sottile e compatto di questa tavoletta grafica la rende altamente portatile. Puoi portarla con te ovunque tu vada, dando libero sfogo alla tua creatività anche quando sei in movimento.

Non perdere l’opportunità di entrare nel mondo dell’arte digitale con la Wacom Intuos S, ora in super offerta su Amazon. Sfrutta questo incredibile sconto del 49% e inizia il tuo viaggio artistico con strumenti di alta qualità e prestazioni senza pari.