Tastiera wireless Logitech K400 Plus: SUPER SCONTO su Amazon (-43%)

La tastiera wireless Logitech K400 Plus, ad un prezzo più che mai accessibile, garantisce la massima comodità in fase di scrittura e, soprattutto, ti libera definitivamente dall'ingombro dei cavi. Perfetta compatibilità con i sistemi operativi desktop e mobile. Non perdere questa ghiotta occasione: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con un irripetibile sconto del 43%, pagherai appena 25,99 euro con un risparmio di ben 20 euro.

Tastiera wireless Logitech K400 Plus in offerta ad un prezzo ridicolo

L'apparecchio gode di un comodo touchpad integrato e di una connessione con raggio d'azione di 10 metri: l'ideale per interagire con dispositivi anche a lunga distanza, con annessi controlli multimediali per tv e riproduttori musicali.

Tasti confortevoli, controllo del volume e layout dei tasti freccia semplificano ‎la navigazione. Inserisci il piccolo ‎ricevitore Unifying nella porta USB per utilizzare la tastiera wireless Logitech. La batteria a bordo assicura una durata fino a 18 mesi: il pratico pulsante di accensione/spegnimento ti aiuterà a risparmiare energia.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello la tua tastiera wireless Logitech K400 Plus: oltre ad un notevole risparmio di spesa, la riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.