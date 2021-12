Tastiera wireless? Logitech K380 e la vita è semplice

Sei alla ricerca di una tastiera piccola, comoda e funzionale? Se scegli la Logitech K380 non puoi sbagliare di certo dal momento che è una vera bomba. Non solo te la infili in borsa e te la porti persino dove vuoi, ma in promozione su Amazon è persino un regalo. Grazie al ribasso in corso hai l'occasione di farla diventare tua a partire da 26,99€.

Non solo, le spedizioni sono completamente gratuite se possiedi un abbonamento Prime e soprattutto avvengono in uno o due giorni quindi cosa stai ancora aspettando?

Logitech K380: una tastiera dalle mille possibilità

Appena la inquadri capisci subito che non la solita tastiera. I tasti dalla forma rotonda così come le sue dimensioni sono uniche, ma sono anche i suoi punti di forza.

Realizzata con materiali semplicissimi, a primo impatto potrebbe sembrare un po' economica, ma appena la inizi ad utilizzare capisci subito che in fin dei conti ci puoi fare affidamento, eccome.

Per convincerti a pieno ti svelo una chicca: io ti sto scrivendo proprio da una K380 in versione bianco!

Cosa posso dirti? Senza ombra di dubbio devi prenderci l'abitudine dato che i tasti hanno una forma diversa dal solito, ma dopo un paio di giorni vai volando. La vera comodità di questo prodottino è che è multidispositivo infatti con i tre tasti di switch lo colleghi mediante Bluetooth a tre dispositivi in contemporanea e passi da uno all'altro al volo.

La batteria? Quasi eterna, conta che con delle semplici batterie hai mesi e mesi di autonomia.

Acquista subito la tua Logitech K380 su Amazon a partire da 26,99€. La ordini e la ricevi a casa in uno o due giorni con Prime.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita