Tastiera wireless comoda e resistenze per un comfort ottimale: tua a soli 16,99

Se quello che stai cercando è una tastiera wireless affidabile, silenziosa, comoda da usare e ad un prezzo davvero imbattibile, la Trust Ody II è proprio quello che fa per te. Grazie al suo layout italiano QWERTY ti sentirai da subito a tuo agio nell’utilizzare questo dispositivo, che è studiato per essere estremamente confortevole e silenzioso.

I suoi tasti a basso profilo garantiscono una digitazione fluida e discreta, ideale se lavori in un ambiente condiviso o se semplicemente preferisci una tastiera silenziosa per evitare distrazioni.

Questa tastiera funziona con connessione wireless a 2.4GHz tramite un piccolo ricevitore USB. Questo significa che non dovrai preoccuparti della presenza di cavi ingombranti sulla tua scrivania, e anzi potrai muoverti liberamente. Ti basterà collegare il ricevitore della tastiera al tip PC e potrai utilizzarla da subito, senza necessità di installazioni aggiuntive.

La Trust Ody II è progettata per resistere agli schizzi d’acqua, alla polvere e agli urti. I suoi materiali di costruzione sono particolarmente robusti, e quindi questa tastiera è l’ideale da avere sempre con sé. Inoltre è compatibile con PC, laptop e Mac, quindi non avrai problemi ad utilizzarla con i tuoi dispositivi preferiti.

Inoltre, il suo design è estremamente discreto ed elegante, in questo modo si adatterà perfettamente a qualsiasi ambiente in cui tu desideri sistemarla. Sia per l’ufficio che per la casa, questa tastiera è estremamente efficace e per di più è venduta ad un prezzo eccezionale: al momento su Amazon è scontata del 15% rispetto al suo costo abituale e quindi potrai farla tua con soli 16,99 euro. Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile e fai arrivare subito questa tastiera a casa tua!