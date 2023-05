Tastiera Logitech PERFETTA per il PC ed anche per la TV: bastano 27€

La tastiera wireless Logitech K400 Plus mette a disposizione tutto ciò che ti serve per scrivere in maniera veloce, precisa e soprattutto comodissima. L’apparecchio garantisce piena compatibilità con i più noti sistemi operativi su desktop e mobile. Puoi anche controllare a distanza più dispositivi mentre sei seduto sulla poltrona.

Un’occasione da cogliere al volo, le scorte termineranno a breve: completa il tuo ordine su Amazon e, spuntando in pagina il coupon con sconto del 10%, la tastiera Logitech K400 Plus sarà tua con poco più di 27 euro.

Prezzo in calo per la tastiera Logitech K400 Plus

La tastiera gode di un comodo touchpad integrato e di una connessione con raggio d’azione di 10 metri: l’ideale per comandare apparecchi a lunga distanza, con annessi comandi multimediali per tv e riproduttori musicali.

Tasti confortevoli, controllo del volume e layout dei tasti freccia semplificano ‎la navigazione. Inserisci il piccolo ‎ricevitore Unifying nella porta USB per utilizzare la tastiera wireless Logitech. La batteria assicura un’infinita durata: tuttavia, il pratico pulsante di accensione/spegnimento ti aiuterà a risparmiare energia.

Fai in fretta, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova tastiera wireless Logitech K400 Plus: spesa ai minimi storici e la riceverai in brevissimo tempo direttamente a casa.

