Tastiera Logitech impermeabile e retroilluminata: BEST BUY a 68€

Cerchi una tastiera gaming che, oltre a garantire prestazioni eccellenti in fase di gioco e durante il lavoro o lo studio al pc, vanti una costruzione impermeabile e con sistema di retroilluminazione? La Logitech G213 Prodigy è ciò di cui hai bisogno: strumento immediato nel suo utilizzo, semplice da collegare e con tasti di scelta rapida.

Approfitta subito di questa opportunità, prima che la promozione termini: fai il tuo ordine su Amazon e, con un gradito sconto del 22%, la tastiera Logitech sarà tua a poco più di 68 euro invece di 87 euro.

Prezzo in calo per la tastiera Logitech G213 Prodigy

Questa incredibile tastiera gaming vanta cinque aree di illuminazione RGB separate, con ‎selezione dei colori da uno spettro di oltre 16.8 milioni di varianti. Un prodotto resistente ad a prova di schizzi, grazie ad una membrana che ‎protegge da sporco, briciole ed acqua.

I pulsanti Mech-Dome della tastiera sono progettati per una risposta ‎tattile soddisfacente ed immediata, con prestazioni simili a quelli presenti sulle classiche tastiere meccaniche. A disposizione di saranno anche i controlli multimediali dedicati per avviare la riproduzione, mettere in ‎pausa o silenziare l’audio istantaneamente. Estrema comodità in fase di utilizzo, grazie al supporto integrato per i polsi.

Non perdere questa occasione, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa la tua nuova tastiera Logitech G213 Prodigy: risparmierai 19 euro ed arriverà con spedizione gratuita nel giro di pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.