Tastiera Logitech da non perdere a soli 28€: puoi usarla con PC e TV

La tastiera wireless Logitech K400 Plus mette a disposizione tutto ciò che occorre per scrivere in maniera comoda, precisa e soprattutto velocissima. L’apparecchio è compatibile con i più diffusi sistemi operativi su desktop e mobile. Puoi anche comandare a distanza più dispositivi mentre sei seduto sul divano.

Un’occasione da cogliere al volo, prima che il prezzo torni a salire: completa il tuo acquista su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 37%, la tastiera Logitech sarà tua con poco più di 28 euro invece di 45 euro.

Crollo di prezzo per la tastiera Logitech K400 Plus

La tastiera gode di un comodo touchpad integrato e di una connessione con raggio d’azione di 10 metri: l’ideale per comandare apparecchi a lunga distanza, con annessi controlli multimediali per tv e riproduttori musicali. Tasti confortevoli, controllo del volume e layout dei tasti freccia semplificano ‎la navigazione. Inserisci il piccolo ‎ricevitore Unifying nella porta USB per utilizzare la tastiera wireless Logitech. La batteria assicura un’infinita durata: tuttavia, il pratico pulsante di accensione/spegnimento ti aiuterà a risparmiare energia.

Agisci ora, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova tastiera wireless Logitech K400 Plus: oltre a risparmiare 17 euro, la riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.