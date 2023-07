Tastiera Gaming Trust GTX 835 a 16€: effetto Prime Day

Da tempo desideri una bella tastiera da gaming, ma ancora non hai trovato quella giusta a un prezzo conveniente? Se non vuoi spendere molto c’è un prodotto che fa proprio al caso tuo, economico ma allo stesso tempo di qualità. Acquista subito la Tastiera Gaming Trust GXT 835 a soli 16,61 euro, invece di 24,99 euro. Si tratta di un’occasione super che non puoi perdere assolutamente di vista.

Questa è una tastiera integrale molto solida. Con 3 modalità di colore LED personalizzi la luminosità regolandola in base alle tue preferenze, anche di gioco. Molto utile, hai una funzione che ti permette di disabilitare direttamente il tasto Windows. Questo commutatore alla modalità gioco è fondamentale perché evita che tu sia buttato fuori dal gioco perché hai premuto accidentalmente il tasto Windows.

Tastiera Gaming Trust GXT 835: bella, funzionale ed economica

Giocare con la Tastiera Gaming Trust GXT 835 sarà un vero piacere. Non solo è bella esteticamente, ma è anche funzionale. Dotata di tecnologia Anti-Ghosting, riconosce fino a 8 pressioni simultanee dei tasti. Anche se stai impartendo comandi difficili e rapidi, questa tastiera segue le tue indicazioni senza perdere un colpo. Con 12 tasti multimediali accedi a diverse funzionalità in maniera rapida e comoda.

Acquistala ora a soli 16,61 euro, invece di 24,99 euro. Essendo una promozione dedicata solo ai clienti Prime, puoi approfittare del Prime Day solamente attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.