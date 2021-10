Tastiera Gaming Corsair ad un PREZZO FOLLE: sconto del 23%!

Per tutti i gamer che trascorrono ore ed ore davanti al PC, la tastiera gaming Corsair K55 RGB PRO si rivela una scelta obbligata in virtù dell'eccellente qualità costruttiva e di una retroilluminazione altamente personalizzabile.

Devi assolutamente averla: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie al vantaggioso sconto del 23%, pagherai appena 45,99 euro.

Tastiera Corsair da gaming: il connubio perfetto tra resistenza e prestazioni

Questo incredibile apparecchio vanta la presenza della retroilluminazione RGB dinamica: sono disponibili 6 effetti differenziati e particolarissimi, con possibilità di assegnare un colore a ciascuna zona in maniera personalizzata.

A tua disposizione troverai 6 tasti macro, grazie ai quali potrai ricorrere istantaneamente a specifiche funzioni, scorciatoie ed altre operazioni che potrai configurare con estrema semplicità mediante il software CORSAIR iCUE.

La tastiera da gaming Corsair è realizzata per combattere le infiltrazione di polvere e liquidi, con protezione certificata IP42. Nessuna stanchezza e massima comodità in fase di utilizzo, grazie al morbido poggiapolsi in gomma.

L'offerta potrebbe non durare a lungo: metti nel carrello la tua tastiera gaming Corsair ‎K55 RGB PRO e, oltre a risparmiare ben 14 euro, godrai della spedizione gratuita.