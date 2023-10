Tastiera e mouse da gaming Trust a prezzo REGALO su Amazon (24€)

Se ami giocare al PC con i tuoi amici e vuoi fare il passo successivo in ambito di periferiche da gaming, quest’oggi hai a portata di mano una stupefacente offerta di Amazon che ti permette di acquistare una tastiera + mouse da gaming Trust a un prezzo assolutamente imperdibile. Infatti, investendo appena 24€ grazie allo sconto immediato del 29%, quest’oggi hai a portata di mano l’occasione più ghiotta di sempre in ambito gaming.

Entrambe le periferiche da gioco rispondono alle più popolari esigenze dei videogiocatori su PC: sono economiche, sono realizzate con materiali di buona qualità e ruotano attorno a specifiche davvero niente male.

Acquista subito la tastiera e il mouse Trust in offerta su Amazon

La tastiera da gaming supporta la tecnologia anti-ghosting a 8 tasti con tanto della possibilità di rimappare/disattivare il tasto Windows secondo le tue personali esigenze; inoltre, sono anche presente 12 tasti multimediali di scelta rapida per avere sempre tutto sotto controllo mentre giochi oppure mentre utilizzi il tuo PC.

Venendo poi al mouse, la periferica da gaming dispone di 6 pulsanti reattivi da mappare secondo le tue personali esigenze e monta anche un precisissimo sensore ottico da 3000 DPI per mirare con precisione chirurgica nei giochi FPS come Call of Duty.

Insomma, cosa stai aspettando? Spendendo appena 24€ su Amazon hai a disposizione un ottimo set di mouse e tastiera da gaming per giocare al massimo delle tue potenzialità; acquistali subito per riceverli direttamente a casa già domani senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.