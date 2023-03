Questa Tastiera da gioco SteelSeries è la più silenziosa e costa poco

Per le tue sessioni di gaming su PC puoi solo scegliere il meglio per te e per le tue partite sensazionali, con vantaggi incredibili di gioco e sistema ergonomico in grado di non farti stancare. Immagina giocare per ore senza alcuno sforzo e, soprattutto, in maniera del tutto silenziosa e rilassante. Con un rapporto qualità-prezzo mai visto prima, tutto questo può essere possibile con Amazon Prime: prova subito questa Tastiera da gioco SteelSeries Apex 3 a soli €59,99, tua con uno sconto del 25%.

La Tastiera da gioco Apex 3 non è come le altre

Questa tastiera dallo stile inconfondibile si presta alle tue esigenze: puoi regolare l’illuminazione RGB a 10 zone, con ottimi schemi cromatici ed effetti reattivi. I tasti con switch meccanici da gaming sono davvero durevoli nel tempo e ti assicurano 20 milioni di pressioni a basso attrito. A differenza delle altre tastiere da gioco, i switch sono ultra silenziosi: non sentirai il tipico scatto sotto le tue dita, per un movimento più armonioso durante le tue partite. Disporrai di un rullo metallico cliccabile e tasti multimediali per regolare il volume e altre impostazioni velocemente: modifica illuminazione, torna indietro, salta, metti in pausa e altro ancora con un solo tasto. Il design è ergonomico, con il poggiapolsi magnetico che ti fornisce un supporto completo alle mani e ai polsi, per una sensazione di comodità mai sperimentata prima. Realizzata in lega di alluminio aeronautico, la tastiera SteelSeries ha una resistenza incredibile, ed è anche resistente all’acqua.

Acquista subito la Tastiera da gioco SteelSeries Apex 3 per un’esperienza videoludica differente, cucita su misura per te. Puoi averla al solo costo di €59,99 con Amazon Prime, con uno sconto del 25%. Se desideri qualche prestazione in più, dai un’occhiata alla Tastiera Apex 7 TKL: stesso marchio, design simile e altre funzionalità tutte da scoprire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.