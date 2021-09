Tastiera Bluetooth retroilluminata a poco più di 50 euro: SCONTO del 45%!

Non si può certo dire che la tastiera Bluetooth meccanica di Tronsmart passi inosservata: un prodotto affascinante che soprattutto in contesti notturni esprime la sua massima bellezza, grazie ad una retroilluminazione RGB estremamente personalizzabile.

Non esitare: fai ora il tuo acquisto e, inserendo il codice JBG5RBJC in fase di pagamento, godrai di uno sconto del 45% grazie a cui spenderai solo 54,99 euro.

Tastiera Bluetooth Tronsmart: massimo comfort e design accattivante

Tanta qualità in uno spazio contenuto: questa tastiera meccanica misura appena 36 x 4,5 x 14,8 cm, a tutto vantaggio della portabilità. Ergonomia assicurata durante la digitazione, grazie ai comodi piedini con cui regolare l'angolo di inclinazione.

Utilizzala in maniera tradizionale, collegandola per mezzo della porta USB-C, o goditi la massima libertà di movimento sfruttando la connettività Bluetooth 5.0.

Agendo sulle impostazioni personalizzate potrai decidere quale tipo di retroilluminazione applicare, così da soddisfare anche il tuo gusto estetico. A disposizione troverai ben 9 modalità di illuminazione della tastiera ed infinite combinazioni di colori per dare sfogo alla creatività.

Massima libertà di scelta anche per quanto riguarda il layout, potendo optare per la modalità QWERTY o, in alternativa, QWERTZ. Ti ricordo inoltre che stiamo parlando un apparecchio impermeabile: nessun patema d'animo se qualche gocciolina d'acqua dovesse infiltrarsi tra i pulsanti.

Insomma, un vero affare: acquista ora la tastiera Bluetooth Tronsmart Elite Pro e beneficerai di un risparmio pari a ben 45 euro sul prezzo iniziale, con spese di spedizione gratuite.