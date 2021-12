Tapo e l'illuminazione è SMART: appena 10€ per questa bomba

Rendere l'illuminazione SMART è un gioco da ragazzi soprattutto se acquisti fin da subito dei prodotti di qualità. Tra questi non possono non essere presenti le lampadine Tapo che sono una vera bomba. Semplici ma funzionali rendono la tua casa immediatamente intelligente e poi le gestisci un po' come vuoi senza essere rilegato a una sola possibilità.

In promozione su Amazon te ne porti a casa quante ne vuoi, la singola ti costa solamente 9,90€ attraverso un ribasso del 42%.

Lampadina Tapo: come si utilizza in tutte le sue possibilità

Questa lampadina di Tapo che ti propongo è molto semplice da utilizzare dal momento che in due secondi la monti ed è subito operativa. Non solo la gestisci con lo smartphone, ma se in casa hai Google Home o Amazon Alexa, allora puoi sfruttare anche la tua voce.

Possiede un attacco E27 che è compatibile pressoché con tutti i sistemi in commercio.

Nello specifico ti faccio sapere che rientra in quella categoria di lampadine che sono di una colorazione fissa, in questo caso la temperatura è prefissata a un bianco caldo che non può essere modificato. Tuttavia è la colorazione più adatta a un contesto domestico dato che infonde comfort ed è rilassante per gli occhi.

Cosa ci puoi fare? Creare routine, impostare Timer, regolare l'intensità della luce e così via.

