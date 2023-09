Tanti colori in modo SMART con una sola lampadina E27: TAPO a soli 9€

Cambia il mood della stanza ogni volta che ti va con un solo comando. Quando installi una lampadina smart come questa di Tapo hai un mondo di possibilità a portata di mano quindi perché limitarti? Con attacco E27 è praticamente universale, non limitarti alla sola luce bianca.

Lampadina smart: tutto merito di TP Link e della linea TAPO

Quando vuoi rendere la casa smart il primo passo è quello di convertire l’illuminazione. Non solo perché ti offre risultati istantanei ma anche perché è la parte più economica dell’intero processo. Questa lampadina? Lo strumento perfetto.

Come ti ho già detto è dotata di attacco E27 quindi la puoi installare su lampadari, lampade da tavolo e da scrivania. Una volta che la avviti il gioco è fatto perché non ha bisogno di nessun hub per funzionare, solo di una connessione WiFi.

Come la gestisci? Hai due opzioni a portata di mano: o scarichi l’applicazione sullo smartphone oppure sfrutti la tua voce se hai Amazon Alexa o Google Assistant. È completamente compatibile con entrambi.

Ma veniamo al dunque, cosa può fare questa lampadina?

Cambia colore tra 16 milioni disponibili;

disponibili; cambia tonalità di bianco;

è dimmerabile;

può essere programmata con routine e timer.

Consuma pochissimo visto che è a LED ma ti regala un’esperienza unica.

