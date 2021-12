Tampone rapido antigenico su Amazon a 5,99€ l'uno (pochi pezzi)

Il tampone rapido antigenico, per la verifica veloce della eventuale positività al COVID-19, è sempre più difficile da trovare ormai. Super richiesti, sono stati acquistati in massa anche online. Per questo motivo, adesso che ho notato la disponibilità su Amazon di quelli salivari – i più semplici da fare – non potevo che segnalartelo: il kit da 5 lo porti a casa a 29,99€ con spedizioni Prime. L'unità ti viene a costare appena 5,99€.

Tampone rapido antigenico: gran prezzo su Amazon

Una confezione con 5 mini kit, dotati di tutto quello che serve per il controllo della positività o negatività al COVID 19. Naturalmente, si tratta di un prodotto certificato CE (specificità relativa al 99,3% e accuratezza al 97%).

Super semplice da utilizzare, trattandosi di un test salivare e non di un tampone nasale, è possibile sfruttarlo anche per controllare i bambini. Infatti, non è fastidioso ed è totalmente indolore.

Il mio consiglio, considerando la scarsità del prodotto, è quello di approfittarne subito e portare a casa questa confezione con 5 tamponi rapidi antigienici a 29,99€ appena: completa rapidamente l'ordine per approfittarne. Le spedizioni, seppur Prime, potrebbero essere un po' più lunghe, ma c'è poco da preoccuparsi: solitamente, poco dopo l'ordine, Amazon comunica tempi di spedizioni ben più corti di quelli stimati.