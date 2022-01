Tampone rapido antigenico DISPONIBILE su Amazon: consegna 1 giorno

Torna disponibile una nuova piccola scorta di kit per eseguire un tampone rapido antigenico. L'ideale per verificare in pochi minuti l'eventuale positività al Covid 19, senza dover uscire. La scorta con 5 kit la porti a casa a 29,99€. Spedizioni in un giorno, garantite dai servizi Prime.

Tampone rapido antigenico: nuove scorte su Amazon

Un test di tipo casalingo, semplicissimo da eseguire in autonomia per togliersi un dubbio. All'interno della confezione c'è tutto il necessario per eseguire un totale di 5 prove.

Si tratta della versione nasale, sarà dunque necessario prelevare un minimo di mucosa dalle narici, tramite apposito tamponcino. Lo stesso sarà poi immerso in una soluzione fisiologica, che a sua volta basterà inserire sull'apposita piastrina di controllo. In una manciata di minuti il risultato verrà mostrato.

Super richiesti, è difficile trovarli disponibili su Amazon con consegna rapida in un giorno. Sono abbastanza sicura che le nuove scorte dureranno pochissimo. Il mio consiglio è quindi di approfittarne subito e ordinare immediatamente la scorta da 5 kit per eseguire un tampone rapido antigenico a 29,99€. Le spedizioni, rapide e gratis, sono garantite dai servizi Prime.