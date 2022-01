Tampone rapido antigenico a 4,10€ su Amazon: POCHI pezzi

Torna nuovamente disponibile su Amazon il tampone rapido antigenico per il controllo della positività eventuale al Covid 19. Si tratte della versione nasale, realizzata dall’ottimo brand Boson. Anche questa volta, le scorte sono disponibili perché il prezzo è super appetibile: solo 4,10€ per ogni kit. La confezione con all’interno 5 test è disponibile a 20€ circa. Spedizioni assolutamente gratuite.

Vuoi risparmiare ancora di più, sempre su Amazon? Allora prendi la scorta da 20 pezzi e 3,50€ l'unità: il pacco costa appena 66,99€.

Tampone rapido: nuovamente disponibile su Amazon

Super semplice da utilizzare, lo so bene perché questo antigenico è quello che ho in casa anche io. In ogni kit c’è: tamponcino nasale, piastra per il test, boccetta dove versare la soluzione fisiologia (fornita in una confezione sigillata) e supporto per mantenere in piedi la fialetta durante la preparazione del test.

Effettuare la prova da soli non è affatto difficile. In ogni caso, io l’ho fatto completamente in solitudine: basta passare il tamponcino in entrambe le narici e poi immergerlo all’interno della soluzione fornita in kit. A quel punto, basterà versare tutto il contenuto del preparato in un foro sulla piastra, verificare che venga marcata la linea di controllo e attendere 15/20 minuti per conoscere il risultato.

Naturalmente, si tratta di un autotest. Utile per un controllo veloce, in caso di dubbi o di raffreddore. Non ha valore per ottenere il Green Pass, mi sembra superfluo sottolinearlo, ma è un valido strumento di controllo per evitare lunghe code fuori dalla farmacia nel caso si desideri verificare velocemente l’eventuale presenza del Covid 19.

La confezione da con 5 kit per il tampone rapido antigenico è disponibile su Amazon a 20€ circa appena. Un ottimo prezzo per ogni test. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.