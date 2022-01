Tampone antigenico rapido nasale a 4,10€: nuova scorta su Amazon

Super richiesti, ma nuovamente disponibili su Amazon. Il tampone antigenico rapido nasale di Boson, per la verifica dell’eventuale positività al Covid 19, è a prezzo più che abbordabile. Il pacco con 5 kit completi lo prendi a 20€ circa: ogni unità costa 4,10€. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Tampone antigenico rapido nasale di nuovo su Amazon

Un prodotto che, purtroppo, al momento è meglio avere in casa. Non a caso la domanda è schizzata. Con un autotest casalingo è possibile ottenere risultati in qualsiasi momento, effettuando il controllo in totale autonomia.

Il procedimento per l’esecuzione del test è semplicissimo: so bene di cosa parlo perché ne ho sempre una piccola scorta e – quando ne ho avuto bisogno – l’ho fatto da sola. In kit c’è tutto l’occorrente: un tamponcino per il prelievo delle mucose dalle narici, una fialetta di soluzione e una boccetta per finalizzare il preparato. La stessa ha un tappo aperto a punta fine: perfetto per versare poche gocce del contenuto sulla piastra del test. A quel punto, basta una manciata di minuti per completare il controllo e conoscere il risultato.

L’ideale per una verifica casalinga veloce, magari in caso di un raffreddore sospetto. Eviti lunghe code e lasci spazio a chi (magari per partire, per tornare a scuola, per liberarsi dalla quarantena o per ottenere il green pass) ha bisogno di un controllo certificato.

Il tampone antigenico rapido nasale di Boson, come anticipato, lo prendi da Amazon a 4,10€ l’uno: completa l’ordine rapidamente per accaparrarti la scorta da 5 pezzi a 20€ circa appena. Spedizioni assolutamente gratuite.