Il 2021 segna il 25° anniversario dell'uscita del primo Tamagotchi e, per festeggiare, l'iconico giocattolo a breve arriverà sotto forma di uno smartwatch con il dispositivo Tamagotchi Smart.

Tamagotchi Smart: rumor

La novità di questo modello è l'aggiunta di comandi tattili e vocali, che ti consentiranno di svegliare e accarezzare il tuo pet. Segnaliamo che, stando ad una FAQ in lingua giapponese individuata da i colleghi di Input, la funzione vocale non riconosce comandi specifici e, dato che Bandai – l'azienda giapponese che ha creato il giocattolo – ha progettato il Tamagotchi Smart pensando ai bambini, probabilmente è la scelta migliore.

Passando alle caratteristiche della consolle indossabile, ogni Tamagotchi Smart include anche nuovi personaggi di cui prendersi cura; inoltre, la compagnia Bandai venderà le carte “TamaSma” che consentiranno agli utenti di caricare personaggi e oggetti esclusivi sul proprio wearable. Ovviamente, le funzionalità dei precedenti dispositivi Tamagotchi come il Pix faranno ritorno.

Ma le caratteristiche dello smartwatch non si limiteranno ai giochi, dato che lo Smart fungerà da orologio digitale, contapassi e permetterà – con molta probabilità – anche di ascoltare la musica. Naturalmente, il design del device riprende l'iconica forma a uovo dei Tamagotchi del passato.

Per quanto riguarda l'arrivo sul mercato internazionale al momento non si hanno notizie, mentre il Tamagotchi Smart sarà in vendita in Giappone da novembre a circa 50 euro.

Ricordiamo che ad aprile è stato ufficializzato il Il nuovo Tamagotchi Pix, un device che ti permette di crescere un animaletto digitale e integra anche una fotocamera.

